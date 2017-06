Attacchi a Manchester e a Londra: due arresti tra Heathrow e Ilford

Un uomo di 38 anni è stato arrestato all’aeroporto di Heathrow nell’ambito delle indagini sull'attacco terroristico del mese scorso a Manchester costato la vita a 22 persone: lo scrive il quotidiano britannico The Guardian che cita la polizia di Manchester. Con questo arresto sono sette le persone detenute in seguito all’attacco.

La polizia londinese ha arrestato questa mattina un uomo di 30 anni a Ilford nell’ambito delle indagini sull'attacco terroristico di sabato sera nella capitale britannica. L’arresto, scrive il quotidiano britannico The Guardian che cita Scotland Yard, è avvenuto dopo una perquisizione di un’abitazione nel quartiere dell’est di Londra dove vivevano almeno due dei terroristi del London Bridge. L'uomo è sospettato tra l’altro di istigazione al terrorismo. Ieri sera la polizia irlandese ha arrestato un altro uomo sulla trentina sempre nell’ambito delle indagini sull'attacco al London Bridge. L’arresto, ha reso noto la polizia, è avvenuto nella contea di Wexford, a sud di Dublino.

L’uomo è sospettato di furto e frode ed è stato interrogato in relazione a documenti legati a Rachid Redouane, uno dei tre aggressori dell’attentato di sabato sera. Redouane, 30 anni, di origini marocchine e libiche, avrebbe vissuto per un periodo in Irlanda