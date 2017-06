Qatar: Erdogan, disapproviamo le sanzioni

(ANSA) - ISTANBUL, 7 GIU - "Voglio dire chiaramente che disapproviamo le sanzioni al Qatar". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che nelle ore successive alla rottura tra i Paesi del Golfo si era impegnato in una serie di telefonate bilaterali con diversi leader regionali e islamici, oltre che con i presidenti di Russia e Francia, per cercare una mediazione. "Questi sviluppi, in un momento in cui abbiamo bisogno di più solidarietà e cooperazione che mai, non fanno bene ad alcun Paese nella regione", ha aggiunto Erdogan.