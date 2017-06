In malattia, va a fare running sui monti: denunciato

(ANSA) - BERGAMO, 07 GIU - Si era fatto dare un permesso di malattia, ma andava in montagna dove partecipava a gare di corsa. A scoprirlo la Guardia di finanza di Costa Volpino (Bergamo) che ha svolto indagini nei confronti di un dipendente di una società di prestazioni di servizi con sede in provincia di Brescia. Il dipendente, dopo un periodo di convalescenza seguito a intervento chirurgico, accusando a distanza di 3 mesi una ricaduta, si faceva concedere dal proprio medico un ulteriore periodo di quasi 60 giorni di riposo nel corso del quale però, anziché riposare e curarsi, approfittava del tempo libero "pagato dall'azienda e dall'Inps" per allenarsi in vista della partecipazione ad una gara di skyrunning di livello nazionale, che prevedeva un tracciato di oltre 50km e dislivelli per 8.400 metri, tra morene, creste e nevai. Al dipendente, deferito all'autorità giudiziaria, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni di Ente pubblico dello Stato.