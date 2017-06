Aggressioni acido: Alex cambia per ennesima volta avvocato

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Ennesimo colpo di scena nel caso della cosiddetta "banda dell'acido" e nuova girandola di avvocati nella difesa di Alexander Boettcher. Il giovane, infatti, nel processo milanese d'appello che lo vede accusato di associazione per delinquere e lesioni gravissime e che oggi doveva arrivare a sentenza, ha deciso di revocare stamani il mandato ai legali Michele Andreano e Alessandra Silvestri e di nominare il difensore Ermanno Gorpia che lo aveva già assistito in passato e quasi due anni fa, poi, aveva rinunciato al mandato. Gorpia, però, non si è presentato in aula, così la seconda sezione penale d'appello, dopo aver ammonito Boettcher con un "non ci prenda in giro", ha dovuto sospendere momentaneamente l'udienza per richiedere la nomina di un avvocato d'ufficio. "Interesserò il Consiglio dell'Ordine degli avvocati - ha detto Andreano - di quanto è accaduto per il grave atteggiamento del collega che qualche giorno fa è andato a trovare il nostro assistito in carcere senza avere ancora alcun incarico"