Torino: Appendino inaugura Salone Auto, rialziamo la testa

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - "Oggi torniamo a dimostrare che Torino crede nella sua vocazione storica manifatturiera e nella sua capacità di creare eventi internazionali vivibili all'aperto e nelle piazze". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, all'inaugurazione al Parco del Valentino del Salone dell'Auto, che fino a domenica punta a superare gli 800mila visitatori. Primo grande evento dopo i fatti di piazza San Carlo, il Salone dell'Auto, organizzato per la prima volta con eventi diffusi in tutta la città, vuole essere un momento "per rialzarsi", come detto ieri dalla prima cittadina. La sindaca sottolinea anche "lo sforzo comune per coinvolgere tutta la città, rendere questo Salone il più inclusivo possibile e fruibile da tutti in cinque giorni di festa per la città".