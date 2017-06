Perde scommessa e finge tentato rapimento, denunciata 15enne

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Aveva perso una scommessa con delle amiche e, tra il baciare un ragazzo e inscenare un tentativo di rapimento, ha preferito la seconda strada ed è stata denunciata per simulazione di reato. Protagonista dell'episodio una 15enne del Pavese che aveva denunciato ai carabinieri di essere stata avvicinata da due uomini, a bordo di un furgone che l'avevano minacciata per farla salire sul mezzo, senza riuscirci, in una via di Pavia. I militari hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e hanno stabilito che era falso. La ragazza, messa alle strette, ha raccontato appunto di avere perso una scommessa che prevedeva di baciare un ragazzo, altrimenti avrebbe dovuto raccontare alla madre di aver subito un tentativo di rapimento.