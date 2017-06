Siria: De Mistura domani a Mosca, coinvolgere Russia

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "La cura" per una soluzione in Siria "deve avvenire coinvolgendo la Russia". Lo ha affermato l'inviato dell'Onu Staffan de Mistura annunciando che stasera partirà per Mosca "su invito russo" dove domani incontrerà i ministri degli Esteri Sergei Lavrov e della Difesa Sergei Shoigu. De Mistura ha sottolineato che è importante "ridurre il dolore" attraverso gli aiuti umanitari ma ha lamentato l'impossibilita' di raggiungere tutti coloro che hanno bisogno, due milioni e mezzo di civili siriani. "Se c'e' una tregua, bisogna poter raggiungere tutti e questo non avviene" nonostante le zone di de-escalation concordate ad Astana. "Ci auguriamo che gli incontri ad Ankara tra turchi, russi e iraniani possano produrre un chiarimento" ha aggiunto, riferendosi alla questione dell'ambiguità su al Nusra. Apprezzando gli accordi di Astana, l'inviato dell'Onu ha comunque sottolineato che "nessuna tregua può essere sostenuta a lungo senza un orizzonte politico e questo è Ginevra".