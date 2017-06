Clima: Gentiloni, accordo di Parigi non rinegoziabile

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Io rivendico il fatto l'Italia, insieme agli amici francesi e tedeschi, non solo confermi gli accordi e gli impegni di Parigi ma sia anche contraria a rinegoziarli". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo al convegno "Italia 2030: un Paese in via di sviluppo sostenibile", che si tiene alla Camera alla presenza anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando come "questa la sfida delle prossime settimane e mesi".