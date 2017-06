Iran: finito attacco al Parlamento, 12 morti

(ANSA) - TEHERAN, 7 GIU - Si è concluso l'attacco al Parlamento iraniano da parte di quattro terroristi, di cui uno si è fatto esplodere al quarto piano dell'edificio mentre gli altri tre sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. Lo hanno riferito le autorità. Per il momento il bilancio degli attacchi, fornito dalla Bbc, è di 12 vittime anche se non è chiaro se questo bilancio include o meno anche i terroristi. I feriti, secondo altre fonti, sarebbero oltre 30. Attualmente è in corso il controllo da parte della polizia in tutte le stanze e in tutti gli angoli dell'edificio per poter escludere la presenza di altri individui o eventuali ordigni