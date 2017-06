Turchia: 'legami Gulen', fermato il presidente di Amnesty

(ANSA) - ISTANBUL, 7 GIU - La procura di Smirne ha emesso 23 mandati d'arresto contro avvocati accusati di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, tra cui il presidente di Amnesty International in Turchia, Taner Kilic, che è stato anche legale del giornalista italiano Gabriele Del Grande, trattenuto ad aprile per 2 settimane dopo essere stato fermato dalle autorità al confine con la Siria. Kilic è stato arrestato nella sua abitazione, che è stata anche perquisita come il suo studio. Almeno altri 17 dei legali ricercati sono stati già fermati.