Terrorismo: Macron vara task force, cambio vertici servizi

(ANSA) - PARIGI, 7 GIU - L'Eliseo ha annunciato oggi la creazione di un "centro nazionale del contro-terrorismo" posto agli ordini diretti del presidente della Repubblica, diretto da Pierre de Bousquet de Florian, ex capo dei servizi. La task force, impegno prioritario di Emmanuel Macron in campagna elettorale, sarà inserita nel "Coordinamento nazionale dell'informazione", struttura già esistente e che sarà posta anch'essa agli ordini di Bousquet de Florian. L'Eliseo ha fatto sapere anche che per la direzione della DGSI (servizi interni) è stato indicato Laurent Nunez, attuale prefetto di polizia nella regione di Marsiglia, mentre per i servizi esterni (DGSE) il nome prescelto è quello dell'attuale ambasciatore ad Algeri, Bernard Emié. Il nuovo "Centro nazionale del contro-terrorismo" sarà composto, all'inizio, da una ventina di persone, soprattutto analisti, con l'incarico del "pilotaggio strategico dei servizi", in particolare il loro coordinamento, punto debole ravvisato durante gli ultimi anni costellati di attentati.