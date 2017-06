Iran: Alfano, lavorare per strategia contro terrorismo

(ANSA) - ROMA, 7 GIÙ - "Il terrorismo colpisce ancora in Oriente come in Occidente" ed "e' un'ulteriore conferma dell'importanza di lavorare con tutti gli alleati per una strategia di lungo respiro contro il terrorismo che incorpori elementi securitari e di dialogo politico sui diversi fronti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano commentando gli attacchi terroristici a Teheran. "L'Italia - ha aggiunto Alfano - non farà' mancare il proprio supporto sviluppando una politica attiva sui diversi fronti".