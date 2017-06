Weber (Ppe), Ue sia capace di difendere se stessa

(ANSA) - BRUXELLES, 7 GIU - "Visti gli ultimi sviluppi nelle relazioni Ue-Usa, appare evidente che non possiamo più fare affidamento sugli americani per assicurare la sicurezza europea, come è avvenuto in passato. L'Europa deve crescere e deve essere capace di difendere se stessa". E' quanto afferma il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber. "Dopo l'euro - sostiene -, questo sarà il secondo maggiore sviluppo per l'Europa. Credo che una difesa comune europea sia necessaria. Diamo il benvenuto alla proposta della Commissione europea di predisporre un Fondo europeo della Difesa. La proposta di oggi e i 3 scenari prospettati dalla Commissione europea rappresentano un contributo positivo al dibattito".