'Dal suo sguardo cupo ho capito la radicalizzazione'

"Nell'ultimo anno quando sono andata in Inghilterra era più rigido, poi dal suo sguardo ho capito che c'era stata una radicalizzazione sui principi e sulla fede dell'Islam. E questo è avvenuto in Inghilterra. Aveva uno sguardo più cupo". Lo ha detto Valeria Collina, la madre di Youssef Zaghba, l'italo-marocchino, attentatore morto a Londra durante l'attacco del 3 giugno, ricevendo nella sua casa di Fagnano, sulle colline bolognesi i giornalisti. "In questo momento è impossibile dire qualcosa che abbia senso: capisco cosa possa provare una madre, ma io non posso chiedere perdono per un altro, non posso nemmeno chiedere perdono a nome dell'Islam, perché l'Islam non è questo. Io li posso capire attraverso la mia tragedia, ma non ho il coraggio di compararla, è come se mi vergognassi di dire anche io sono una madre, anche io soffro".