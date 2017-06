Sanità: Fratoianni (SI), dati drammatici su rinunce a cure

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "I dati Censis di oggi drammatici: 12 milioni di italiani rinunciano a curarsi per motivi economici e sistema pubblico al collasso. La politica affronti questa emergenza sociale, basta con la propaganda dell'esecutivo. Sono ormai oltre 12 milioni i nostri connazionali che rinunciano a curarsi o rinviano le cure per motivi economici. E con il sistema sanitario pubblico quasi al collasso per mancanza di risorse. Quelli forniti dal Censis sono dati drammatici con cui fare i conti fino in fondo". Lo afferma Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana, dopo la pubblicazione del VII rapporto Censis sulla sanità. "Vorrei che di questo si parlasse - prosegue il segretario di SI - nel confronto pubblico e non di chiacchiere sul "Palazzo". "E che si potesse passare - conclude Fratoianni - dalla propaganda dell'esecutivo all'affrontare davvero questa emergenza sociale. Ed è su questo fronte che la sinistra può trovare le ragioni del proprio agire e della propria esistenza".