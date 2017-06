India: incidente in fabbrica di fuochi d'artificio, 20 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 7 GIU - Almeno 20 persone sono morte e numerose altre sono rimaste ferite per una esplosione avvenuta in nella fabbrica di fuochi artificiali 'Barsa' dello Stato indiano di Madhya Pradesh. Lo riferisce la tv News18. L'incidente è avvenuto nel villaggio di Khari del distretto di Balaghat, ha precisato l'emittente, spiegando che il primo scoppio è stato seguito da vari altri e da un incendio che ha intrappolato gran parte del personale che lavorava all'interno. Il bilancio delle vittime fatali potrebbe peggiorare perché molti degli ustionati sono in condizioni critiche.