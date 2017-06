L. elettorato: Rosato, su primo voto 100 franchi tiratori

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Nelle votazioni in Aula sulle pregiudiziali ci sono stati 100 voti in meno rispetto alla sommatoria dei 4 gruppi, vi ricordo cosa accadde quando furono 101...". Così il capogruppo dem Ettore Rosato all'assemblea del Pd alla Camera. "Sono sicuro - ha aggiunto - che saranno importanti i primi voti, noi abbiamo la responsabilità di tenere duro fino in fondo".