Londra: attacco a donna non è terrorismo

(ANSA) - LONDRA, 7 GIU - Non è considerato un atto di terrorismo l'accoltellamento di una 30enne nell'est di Londra avvenuto questa mattina. Lo afferma Scotland Yard, secondo cui la dipendente di un asilo aggredita è ferita ma non in pericolo di vita. I media avevano invece riferito che gli aggressori, tre donne, avevano inneggiato ad Allah.