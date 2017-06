G7 ambiente: domenica a Bologna 'zona rossa' nel centro

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GIU - Il Comune di Bologna ha istituito per domenica, in occasione del G7 ambiente, una vastissima zona rossa che interesserà una buona fetta del centro storico, attorno a piazza Maggiore, dove sarà proibito anche accedere a piedi da mezzogiorno a mezzanotte. La zona rossa va da via Indipendenza a piazza Galvani. I residenti potranno accedere solo mostrando un documento di identità o documentazione che attesti i motivi dell'ingresso in queste strade. Accesso vietato anche nelle zone, più periferiche, dell'Hotel Savoia e Regency, dove si terrà il vertice e nella zona del Mast. Per domenica è prevista una grande manifestazione di protesta contro il G7. (ANSA).