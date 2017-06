Ritrovata ad Aosta ragazza scomparsa da domenica

(ANSA) - AOSTA, 7 GIU - E' stata ritrovata ad Aosta nel pomeriggio di oggi Y. G., la 14enne residente a Chatillon che risultava scomparsa da domenica. A lanciare l'allarme era stata la nonna che non aveva più avuto sue notizie. La ragazza è stata individuata casualmente in via Chambéry da un carabiniere fuori servizio che ha allertato la centrale. Una pattuglia ha poi rintracciato la giovane e l'ha condotta in caserma in attesa dei familiari. (ANSA).