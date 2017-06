L. elettorale: M5s, da noi no richieste di voto segreto

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - M5s non ha avanzato alcuna richiesta di voto segreto sulla legge elettorale. Lo ha precisato Danilo Toninelli alla ripresa dei lavori dell'aula di Montecitorio. La presidente della Camera Laura Boldrini ha riferito che "alla presidenza non è ancora pervenuta alcuna richiesta di voto segreto, e se perverrà lo prenderà in esame". Al che Toninelli ha ulteriormente precisato che "M5s vuole approvare la legge perché vuole andare quanto prima al voto con una buona legge elettorale".