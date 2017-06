M5s, su voto disgiunto non dipende solo da noi

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Oggi sono iniziate alla Camera le votazioni sulla legge elettorale. Come già fatto in commissione, anche in Aula cercheremo in tutti i modi di ottenere nuovi miglioramenti, come il voto disgiunto, le preferenze e i correttivi di governabilità. Non sappiamo se ce la faremo perché non dipende solo da noi". Così il M5s sul blog di Beppe Grillo dove sottolinea: "Abbiamo già ottenuto importanti risultati come la cancellazione delle pluricandidature e dei capilista bloccati".