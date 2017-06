L. elettorale: Boldrini, voto lunedì? Era già previsto

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Nel nostro programma abbiamo chiaramente scritto che i giorni di Aula" dedicati alla legge elettorale "erano il 6,7 e 8 giugno e nella settimana successiva per un eventuale seguito dell'esame della legge elettorale ove esso non sia stato già concluso. E' scritto tutto. Non emerge nulla che andrebbe contro la capigruppo". Lo dice la presidente della Camera Laura Boldrini nell'Aula di Montecitorio riferendosi alla voce di un rinvio del voto finale a lunedì.