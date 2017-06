Fiamme a Marghera in capannone trattamento rifiuti

(ANSA) - VENEZIA, 7 GIU - Un incendio di vaste proporzioni ha interessato a Marghera un capannone per il trattamento di rifiuti ingombranti della società Ecoricicli controllata da Veritas.Quattro sui 50 visitati dal Suem, sono stati portati in ospedale per controlli. Le fiamme hanno sollevato una alta colonna di fumo nero,visibile da distante.Gli accertamenti dell' Arpa sulla qualità dell'aria hanno stabilito che non sussiste alcun pericolo per la popolazione. L'incendio è sotto controllo. Sul posto ci sono 30 vigili del fuoco con 12 automezzi. L' incendio ha interessato il capannone con i rifiuti ingombranti come materassi, legno, mobili e una modica quantità di plastica. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il fuoco, ma sembra che le fiamme siano divampate a seguito dell'uscita di un residuo incandescente dal trituratore, che stava sminuzzando materassi e legno. Per la presenza di materiali facilmente infiammabili l'incendio si è velocemente esteso al capannone, nonostante il tempestivo intervento delle squadre di sicurezza.