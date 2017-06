Vertice polizie Mediterraneo, più contrasto a tratta

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 7 GIU - Un contrasto sempre più efficace alla tratta di esseri umani, l'identificazione di tutti coloro che sbarcano e la necessità di fermare ogni forma di criminalità che, nei paesi europei, ruota attorno alle organizzazioni che gestiscono il traffico delle migliaia di disperati che dall'Africa tentano di raggiungere l'Europa. I capi delle polizie di nove paesi che affacciano sul Mediterraneo si ritrovano a Lampedusa, l'isola simbolo della tragedia dell' immigrazione, per tentare di trovare una strada comune per affrontare un fenomeno che durerà ancora per molto tempo. Attorno al tavolo voluto dall'Italia ci sono Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Croazia, Slovenia, Malta e Cipro. Con un obiettivo comune, che il capo della Polizia Franco Gabrielli sintetizza così: "siamo un po' stanchi di fare analisi, più che sviscerare le ragioni dei fenomeni, che conosciamo bene, dobbiamo individuare, affrontare le criticità, e dare risposte".