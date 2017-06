Stato-mafia: Riina in videoconferenza a udienza

(ANSA) - PALERMO, 8 GIU - Il boss mafioso Totò Riina si è presentato davanti ai giudici di Palermo in videoconferenza dall'ospedale di Parma per seguire l'udienza del processo sulla trattativa Stato-mafia ma come ieri (nel processo a Firenze sulla strage del treno 904) era disteso su una barella. Riina è detenuto a Parma dal 2013, ed è da 24 anni in carcere. Il processo è stato rinviato a domani per l'assenza dell'imputato Mario Mori.