Telefono Azzurro ha 30 anni,oltre 72 mila minori ascoltati

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Più di 72mila bambini e adolescenti ascoltati e aiutati, in media 2.400 ogni anno: è il bilancio di 30 anni di Telefono Azzurro. Fondata l'8 giugno 1987 dal neuropsichiatra infantile Ernesto Caffo, Telefono Azzurro è diventato il simbolo dell'aiuto telefonico ai bambini abusati. La storica linea 1.96.96 (attiva 24 ore su 24 tutto l'anno) ha retto nel tempo, lasciando anche spazio ad altri strumenti, come chat, web e social. All'inizio bambini e adolescenti chiedevano aiuto per situazioni di violenza e abusi (circa il 10% delle chiamate dei primi 7 anni). Oggi sempre più spesso le richieste si legano alla violenza tra coetanei: bullismo e dating violence (ossia violenza all'interno di una relazione di coppia). Nel 2016 rappresentano circa il 10% delle richieste di aiuto. Oggi il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro - call center con 30 linee, 40 operatori, centinaia di volontari - opera fra l'altro attraverso la linea 1.96.96 e la chat online Ch@atta con Telefono Azzurro su www.azzurro.it.