Bimba morta in auto: la madre indagata per omicidio colposo

E’ indagata per omicidio colposo Ilaria Naldini, la mamma 38enne di Terranuova Bracciolini (Arezzo) che ieri ha dimenticato in auto la figlia di sedici mesi che è morta dopo sei ore di permanenza nell’abitacolo surriscaldato della Lancia Y posteggiata sotto il sole davanti al comune di Castelfranco di Sopra dove la donna lavora. Il pm Andrea Claudiani ha escluso l’ipotesi d’accusa di abbandono di minore non avendo rilevato, dalla ricostruzione dei fatti, alcun dolo nell’operato della donna.

Domani, presso l’ospedale valdarnese della Gruccia, sarà effettuata l’autopsia sul corpicino di Tamara per capire le esatte cause della morte. La donna, dipendente comunale, ieri è stata ascoltata dai carabinieri e dal magistrato fino alle 21.00, in presenza del marito Adriano Rossi e del legale Andrea Frosali. Ricostruiti, in particolare, secondo quanto appreso, gli attimi fatali che l’avrebbero portata a dimenticare la bambina (unica figlia della coppia) in auto anzichè accompagnarla al nido.