G7 Ambiente, non ci sarà la zona rossa nel centro di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GIU - Si svolgerà all'hotel Regency, dove si svolgono anche le altre iniziative del G7 ambiente, la cena di gal fra i ministri e non nel centralissimo palazzo Re Enzo come inizialmente previsto. Non ci sarà, quindi, nessuna zona rossa nel centro di Bologna e non ci saranno particolari limitazioni all'accesso pedonale alle vie principali come era stato preannunciato ieri dal Comune. Lo ha deciso il comitato ordine e sicurezza pubblica che si è riunito in Comune. Il prefetto Matteo Piantedosi, a quanto si apprende, ha proposto una considerazione complessiva sull'impatto che avrebbe avuto la giornata di domenica, durante la quale è prevista anche una manifestazione di protesta in centro. Quindi è stato deciso lo spostamento della cena all'hotel, in modo da concentrare meglio anche l'impiego delle forze di polizia a protezione del vertice. E' stato deciso di spostare ad altra data anche gara 1 dei playoff di Legadue di basket che vedono impegnata la Virtus Bologna. (ANSA).