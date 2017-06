Torino: bimbo ferito in piazza San Carlo lascia Rianimazione

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - Continuano a migliorare le condizioni del piccolo Kelvin, il bambino di origine cinese che sabato scorso è stato travolto dalla folla in piazza San Carlo a Torino, durante la finalissima di Champions League. Il ragazzino, ricoverato all'ospedale Regina Margherita, oggi verrà trasferito dal reparto di rianimazione al reparto di degenza. Al momento la prognosi resta riservata. In miglioramento anche le condizioni di Francesca M., la 26enne di Monasterace (Reggio Calabria) ricoverata all'ospedale Molinette di Torino per trauma toracico. La donna, che resta in prognosi riservata, era in piazza con il fidanzato, quando è stata calpestata dalla gente in fuga per motivi ancora da accertare e sui quali è in corso un'inchiesta. Sorte analoga anche per Erika P., la 38enne della provincia di Verbania finita schiacciata nella calca dei tifosi in preda al panico. Soltanto tra una decina di giorni sarà possibile stabilire le conseguenze dell'arresto cardiaco avuto.(ANSA).