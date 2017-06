Bimba morta: c'è proposta di legge per allarme in auto

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Ieri è successa un'altra tragedia ad Arezzo, con una bimba di 18 mesi morta per essere stata dimenticata nel seggiolino posteriore dell'auto da un suo genitore. Ho presentato due anni fa una proposta di legge semplice e risolutiva che ho chiamato 'salva bimbi', che doveva essere approvato da tempo". Lo ricorda Gianni Melilla, deputato di Articolo 1, primo firmatario della proposta di legge che renderebbe obbligatorio il sistema "salva bimbi" per le auto. "E' necessario renderne immediatamente obbligatorio l'uso sui seggiolini per bambini, la norma va inserita il prima possibile in un provvedimento e per questo ho presentato un'interrogazione e ho già chiesto un appuntamento al ministro Delrio, per accelerare il più possibile". Lo dice la senatrice Donella Mattesini, capogruppo del Pd nella Commissione bicamerale Infanzia, eletta ad Arezzo.