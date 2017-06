Voto Gb: foto May a seggio con Muppet intruso diventa virale

(ANSA) - LONDRA, 8 GIU - Nel giorno di un voto cruciale per la Gran Bretagna, ad allentare la tensione ci pensa una foto della premier Theresa May al seggio, 'rovinata' da un persona mascherata da Elmo, il celebre personaggio dei Muppets. Nell'immagine, diventata virale sui social media, il Gabibbo angloamericano spunta dietro May e il marito Philipp, ignari dello spettacolo alle loro spalle. Autrice dello scherzo la mamma di Bobby Smith, un camionista di 34 anni che ha lanciato una battaglia per i diritti dei padri e la custodia dei figli e ha adottato Elmo come simbolo. Unendo infatti le iniziali delle sue due figlie si ottiene il nome del Muppet.