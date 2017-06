L. elettorale: Lega, non c'è maggioranza per approvarla

(ANSA) - ROMA, 8 GIU -"Non esiste più una maggioranza in grado di approvare una legge elettorale". Lo dice il deputato della Lega Giancarlo Giorgetti, parlando con i cronisti. A chi gli chiede poi se sia possibile trovare nelle prossime ore un accordo su una nuova proposta, l'esponente del Carroccio dice "Non ci crediamo più".