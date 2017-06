L. elettorale: Centristi, governo non è in discussione

(ANSA) - ROMA, 8 GIU -"L'Italia ha un governo efficace e sicuro che non è certamente messo in discussione dall'esito di una singola votazione parlamentare. Le forze che sottoscrivono questo documento considerano questo un importante e incontrovertibile dato soprattutto nell'imminenza di decisive scadenze economiche e sociali a partire dalla legge di bilancio". E' quanto si legge in una nota congiunta dei gruppi e rappresentanti parlamentari di Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa, Udc, Democrazia solidale - Centro Democratico, Civici e Innovatori, che chiedono di fare la legge.