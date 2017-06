Gb: Charlie Hebdo, caricatura Theresa May decapitata'

(ANSA) - PARIGI, 8 GIU - Una Theresa May decapitata, con la propria testa sotto il braccio, campeggia sulla copertina del settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Alla 'testa' della premier, gli autori fanno esclamare "quando è troppo, è troppo!", frase da lei pronunciata subito dopo l'attentato di Londra. La copertina di Charlie Hebdo, destinata a far discutere per la contemporaneità con le elezioni politiche in Gran Bretagna, viene completata dal titolo. "Multiculturalismo all'inglese".