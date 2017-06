(ANSA) - WASHINGTON, 8 GIU - Nella sua audizione al Senato l'ex capo dell'Fbi James Comey ha precisato che Donald Trump non gli ordino' esplicitamente di lasciar cadere le indagini sull'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn ma che egli interpreto' le sue parole come una disposizione, nel senso che "voleva che lasciassi cadere l'inchiesta su di lui".