(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Hanno fatto cadere tutto per 11 seggi su 630 (quelli del Trentino-Alto Adige, ndr). E' il dato scandaloso. Hanno ucciso la legge. Il testo torna in commissione? No no, è finito". Lo afferma Danilo Toninelli del M5S ai cronisti a Montecitorio. E su un eventuale spazio per un nuovo accordo con il Pd Toninelli sottolinea: "Con questi qua? Se veniamo in Aula nella consapevolezza che si possono votare norme giuste sì".