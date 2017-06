Sicurezza: numero chiuso in piazza Duomo per eventi

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - Per i prossimi grandi eventi in piazza Duomo a Milano ci sarà il numero chiuso: non potranno entrare più persone di quelle previste dalla commissione di vigilanza. La decisione è stata presa oggi durante una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Luciana Lamorgese, con il sindaco Giuseppe Sala, il questore Marcello Cardona e i vertici delle forze dell'ordine. Saranno previsti controlli con metal detector, steward, ingressi e uscite separate, il divieto di vendita entro un'area di 200 metri di superalcolici, e di vendita e trasporto di bottiglie di vetro, lattine e bottiglie di plastica con il tappo. Tutte le regole approvate oggi varranno anche per gli eventi di San Siro.