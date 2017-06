Perseguita una quarantenne conosciuta su Fb, arrestato

(ANSA) - LODI, 8 GIU - Un uomo di 56 anni è stato arrestato per stalking nei confronti di una quarantenne conosciuta dopo aver stretto amicizia con lei via Facebook. La donna aveva accettato di incontrarlo un paio di volte nell'estate scorsa, poi non ne aveva più voluto sapere. Da quel momento l'uomo, residente in provincia di Cremona, aveva cominciato a perseguitarla con telefonate a ogni ora del giorno e della notte, con sms anche ingiuriosi fino ad arrivare a pedinarla. La donna lo aveva già denunciato una prima volta nell'ottobre scorso, ma nonostante l'ammonimento del questore l'uomo aveva continuato nella sua condotta, arrivando a spedirle dei pacchi regalo. Oggi è stato arrestato dai carabinieri di Borghetto Lodigiano (Lodi) in base a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Lodi. All'uomo sono stati concessi i domiciliari.