(ANSA) - ISTANBUL, 8 GIU - Quinta condanna per la ex co-leader del partito filo-curdo Hdp in Turchia, Figen Yuksekdag, già detenuta da oltre 7 mesi con accuse di "terrorismo" insieme ad altri 10 deputati del partito, tra cui il leader Selahattin Demirtas. Yuksekdag, che a febbraio era stata anche destituita dalla carica di parlamentare, è stata condannata a un anno di prigione da un tribunale di Adana per "aver offeso apertamente il governo della Repubblica turca", secondo quanto riporta Anadolu. Il caso aveva per oggetto alcune sue dichiarazioni pubbliche dell'ottobre 2015, durante la campagna per le elezioni politiche anticipate. Yuksekdag risulta al momento imputata in altri 22 processi.