Meridiana: scattano 75 assunzioni stagionali

(ANSA) - OLBIA, 8 GIU - Il clima è di assoluta incertezza considerata la tensione fra alcuni Stati del Golfo e il Qatar, ma la compagnia aerea Meridiana vuole dare un segnale positivo. Oggi in un incontro convocato a Roma con i sindacati firmatari dell'accordo quadro, l'azienda che attende l'ufficializzazione del closing con Qatar Airways ha annunciato l'assunzione di 75 assistenti di volo. Saranno 75 nuovi contratti a tempo determinato, contratti stagionali per soddisfare le esigenze della stagione estiva che si annuncia intensa. I lavoratori avranno un contratto da luglio a settembre con base Malpensa per lavorare sui Boeing Meridiana con c.o.a (certificato di operatore aereo) Air Italy. Per l'occasione Meridiana ha annunciato l'ingresso in flotta di un nuovo Boeing 737/800. "E' un segnale positivo", commenta Gianluca Langiu della Cisl Trasporti Gallura. Ma fra i lavoratori c'è molto fermento e molta preoccupazione a causa dell'attesa della definizione dell'accordo con Qatar Airways. Le sigle Cobas, Usb e Apm sono pronte a chiedere un incontro al Governo per avere rassicurazioni sulla definizione dell'intesa, ormai ritenuta fondamentale per la sopravvivenza della compagnia e dei suoi posti di lavoro.(ANSA).