(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - Sorpasso Tory quando mancano poco più di 100 collegi su 650 da scrutinare in Gran Bretagna dopo il voto di ieri. Il partito di Theresa May è ora oltre 250 seggi, con il Labour di Jeremy Corbyn oltre 230. I Laburisti contano per ora 25 seggi in più rispetto al 2015, i Conservatori una decina in meno. La proiezione aggiornata della Bbc attribuisce ai Tory 318 seggi e al Labour 267. La maggioranza assoluta pare dunque fuori portata, anche se potrebbe essere raggiunta di un soffio sommando i seggi degli unionisti nordirlandesi del Dup.