(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Non è stato un referendum-bis, la Brexit si farà", ma il risultato del voto britannico "cambierà forse un certo numero di cose. Ci sarà senza dubbio un impatto sullo spirito dei negoziati, sul dato politico, ma l'apertura dei negoziati non è in discussione". Lo ha detto il commissario europeo agli affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ai microfoni di Europe 1, ribadendo che le trattative si terranno "su una base ferma, ma amichevole".