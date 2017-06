(ANSA) - TOKYO, 9 GIU - Il parlamento del Giappone ha approvato la proposta di legge che consentirà all'attuale imperatore Akihito di abdicare. Il voto odierno della Camera dei consiglieri segue il via libera della Camera dei rappresentanti della scorsa settimana. La legge è stata formulata nello specifico per l'attuale sovrano: si tratta della prima volta in 200 anni che un imperatore rinuncia al trono.