(ANSA) - NEW YORK, 9 GIU - La Commissione intelligence del Senato americano che indaga sul Russiagate ha in programma di interrogare Jared Kushner, genero e consigliere alla Casa Bianca del presidente Donald Trump. L'audizione - rivelano alcune fonti del Congresso alla Abc - dovrebbe avvenire a fine giugno o ai primi di luglio. La data sara' fissata nei prossimi giorni. Già dai media nelle scorse settimane era emerso come Kushner sia considerato dall'Fbi 'persona d'interesse' nell'indagine sui presunti legami tra Trump e Mosca.