(ANSA) - TEHERAN, 9 GIU - Gli attacchi dell'altro ieri a Teheran, rivendicati dall'Isis e in cui sono morte 17 persone, "non danneggeranno la determinazione dell'Iran ma aumenteranno l'odio verso gli Usa e le loro marionette come l'Arabia Saudita". Lo ha sottolineato la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, nel suo messaggio di condoglianze per le vittime degli attentati di mercoledì scorso al parlamento e al monumento a Khomeini nella capitale iraniana.