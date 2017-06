Panico in piazza San Carlo, il prefetto: "Chiedo scusa". Esce dal coma la 26enne ferita

Non è più in coma Francesca M., la 26enne di Monasterace (Reggio Calabria) ferita in piazza San Carlo. La giovane, ricoverata nella Rianimazione universitaria dell’ospedale Molinette per un grave trauma toracico, è stata estubata. Respira spontaneamente ed è sveglia e cosciente. Lo si apprende da fonti sanitarie. A quasi una settimana dalla notte di panico e di paura, la prognosi resta però riservata. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è tornata questa mattina a far visita in ospedale ai feriti.

Ancora una buona notizia, dunque, per quanto riguarda i feriti di piazza San Carlo. Dopo Kelvin, anche la 26enne è uscita dal coma; per quanto resti la prognosi riservata, per lei il peggio sembra passato.

Sono invece stabili le condizioni dell’altra donna, 63 anni, ricoverata alle Molinette di Torino, che resta in prognosi riservata come Erika P., la 38enne ricoverata al San Giovanni Bosco che in piazza San Carlo ha avuto un infarto da schiacciamento. Rianimata a lungo, soltanto tra alcuni giorni i medici potranno stabilire con certezza le conseguenze del grave trauma subito.

«Io sono il responsabile generale dell’ordine e della sicurezza pubblica e quindi rientro tra le persone che devono chiedere scusa. Però guardando al futuro, e imparando da questa lezione così dura». Le scuse per quanto accaduto a Torino, con il panico che ha travolto la piazza sabato scorso, arrivano - in un’intervista a La Stampa - dal prefetto Renato Saccone.

Il prefetto di Torino spiega così cosa è mancato: «Piazza San Carlo non è solo un salotto, ma il luogo dove ci sono stati eventi da quarantamila persone: noi abbiamo adottato tutte le misure che servono a proteggerla dall’attacco esterno, come se fosse un fortino. Però non abbiamo previsto che dall’interno si potesse creare una situazione così pericolosa».

Parlando del tappeto di vetri, che ha provocato la maggior parte dei feriti, osserva che «c'era un pubblico compatto, omogeneo, giovane, abituato agli eventi. Questo non ha fatto scattare il ragionamento sul vetro, che tendenzialmente, viene collegato alla possibilità di scontri, o di fazioni, quando le bottiglie diventano un possibile strumento offensivo. Questo ragionamento non regge più». Ora, osserva, «come indicato dal ministro Marco Minniti e previsto dalla direttiva Gabrielli, bisogna andare oltre nel coordinamento, attraverso una grande collaborazione con Comune, Protezione civile, organizzatori degli eventi. Questo presuppone un maggiore impiego di steward, con una visione degli spazi più riquadrata».(