Non si ferma a posto di blocco,giovane ferito a spalla da Cc

(ANSA) - ENNA, 9 GIU - Non si sarebbe fermato nell'Ennese all'alt a un posto di blocco dei carabinieri mentre era alla guida di un'auto rubata, ne sarebbe scaturita una sparatoria in cui è rimasto ferito alla spalla da un colpo esploso da militari dell'Arma. Gianfilippo Di Natale, 23 anni, è adesso ricoverato, non in gravi condizioni, nell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Sull'episodio, avvenuto la notte scorsa nelle campagne tra Barrafranca e Pietraperzia, in contrada Tardaria, ha aperto un'inchiesta la Procura di Enna. Secondo una prima ricostruzione una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando servizi di controllo in strade poco frequentate ha imposto l'alt a un'auto. Di Natale , che guidava la vettura, poi risultata rubata, non si é fermato allo stop dei militari, dalla fuga è scaturita la sparatoria in cui è rimasto ferito. (ANSA).