Renzi, non chiediamo decreto, una legge elettorale c'è

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "La soglia di sbarramento non mi ha mai tolto il sonno: una legge c'è, con soglia al 3% e all'8%. La legge c'è, ha bisogno di alcuni accorgimenti tecnici, secondo l'opinione dei più". Lo dice Matteo Renzi nel corso della sua rassegna stampa dal Nazareno, Ore Nove. "Nessuno di noi chiede un decreto", aggiunge. "Se ci sono tutte le condizioni per fare tutti insieme una bella legge, con Fi e M5s, se le persone tornano a buon senso e ragionevolezza, lo vedremo. Non sono particolarmente ottimista", dice ancora il segretario Pd. "Siamo disponibili a ragionare di tutto" e il Pd aspetta "le proposte di chi ha cambiato idea" sul sistema tedesco. Per Renzi, quello di ieri, è stato un "fallimento impressionante", ma l'aver accettato il tedesco "che non era nella storia del Pd, è stato giusto, avevamo il dovere di stare dentro questo accordo". Un fallimento attribuito ai 5 stelle: "Sono inaffidabili per definizione. Hanno la stessa credibilità sulla legge elettorale di quando parlano di vaccini o scie chimiche".