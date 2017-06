Renzi, non faremo legge elettorale contro il M5s

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Sulla legge elettorale non "dobbiamo fare un errore: il fallo di reazione. Se qualcuno dice "adesso facciamo la legge contro M5s e Grillo", sono il primo a dire di no. Grillo ha tradito un patto con i propri iscritti al blog, non noi". Così Matteo Renzi nella sua rassegna stampa su Facebook, Ore Nove. "Al netto dei franchi tiratori, che sicuramente ci sono stati, l'atteggiamento del M5s ha posto il problema: se si fa un patto, in cui ognuno ha dovuto mollare qualcosa, se qualcuno si mostra inaffidabile non funziona. Il punto chiave è che dai tempi di nascondino che vige la regola del 'tana libera tutti', se a un certo punto qualcuno se ne va sul dettaglio che decide di cambiare, come si fa a mantenerlo sugli altri?", sottolinea il segretario del Pd. Alle polemiche sulla legge elettorale, conclude, "noi rispondiamo senza perdere la calma e il sorriso perché abbiamo provato a fare ciò che era giusto e adesso possiamo occuparci delle questioni rilevanti per gli italiani".